Valga korvpalli eestvedaja: Läti pool on meile vastu tulnud

Esmaspäeval otsustas Eesti korvpalliliit, et meistriliigasse pürgiva Viru Pulli ega Valga/Valka Maks & Mooritsa erakorralisi taotlusi ei rahuldata. Viru Pull esitas taotluse saada endale erandkorras pankrotistunud Rakvere Tarvast vabaks jäänud koht, sest vastasel korral ei jääks liigasse ühtegi klubi Eesti idaosas, Valga meeskond soovis nii Eesti kui Läti meistriliigas osalemise tõttu võimalust registreerida Läti kodakondsusega mängijaid väiksema litsentsitasu eest.

Korvpalliliit lähtus otsuse tegemisel fair play printsiibist – reeglid on kõikidele liigas osalevatele klubidele võrdsed, seetõttu ei tehtud kummalegi erandit. Korvpalliliidu otsust ja klubi võimalusi järgmisel hooajal kommenteeris Vikerraadiole Valga korvpalli eestvedaja ning maavanem Margus Lepik.

"Me teeme kõik selleks, et mängida nii Eesti kui Läti liigas, aga lõpliku otsuse peame tegema enne võistkondade ülesandmise tähtaega 15. juulil," kinnitas Lepik. "Eesmärk on mängida mõlemat liigat, kuigi jah, me peame oma finantsid põhjalikud läbi vaatama. Teoorias on kõik võimalused olemas. Täna on meil laual mitu varianti - mängida mõlemat liigat, mängida ainult Läti liigat või ka teoorias mängida ainult Eesti liigat, kuigi me oleme Läti liigasse ennast üles andnud ja leppinud kokku mängida seal kaks ringi."

"Läti pool on meile vastu tulnud ning eestlasi ei litsenseerita kui välismängijaid, nii, et istume koos klubi juhtide ja toetajatega maha ja vaatame asjad läbi," sõnas Lepik. "Teoreetiliselt on kõik variandid, aga täna töötame selle nimel, et jätkata nii nagu eelmiselgi hooajal. Kõik muu on hetkel veel spekulatsioon."

"Tean ise väga hästi, kui keeruline on väikeses kohes meistriliiga võistkonda üleval pidada. Usun, et proportsioonis on kulud suuremad kui Tallinnas või Tallinna ümbruses. Meil on vaja mängijate majutust, lisaks on meil kõik mängud kohalesõitmisega - kui Tallinnas neli võistkonda omavahel mängivad, puuduvad neil sellised kulud, seega saan ka Rakvere raskustest aru. Kui vaadata Eesti korvpallikaarti, siis Rakvere ja Valga kadumisega jääksid Virumaa poolele ja Lõuna-Eestisse päris suured tühjad augud. Kindlasti see hea otsus ei ole, aga see on korvpalliliidu otsus - midagi teha pole."