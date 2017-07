Eesti jaht on avamerepurjetamise MM-il kahe etapi järel liider

Itaalias Triestes algasid üleeile ORC klassi avamerepurjetamise maailmameistrivõistlused, kus osaleva 116 jahi hulgas on ka kaks kõrgete tiitlitega jahti Eestist ning üks Venemaa lipu all purjetav jaht, millel pool meeskonda Eesti purjetajad.

Klassis C, kus võistleb 50 jahti, sai valitsev ORC C klassi Euroopa meister, Aivar Tuulbergi Katariina II EST646 pikas offshore-sõidus teise koha ning lühikesest sõidust saadud neljas koht annab jahile kuue punktiga kindla liidripositsiooni.

2016. aasta sama klassi Euroopa hõbe, Ott Kikkase Sugar EST774 Jaan Akermanniga roolis, sai lisaks lühikese offshore-sõidu 20. kohale pikast kirja kõrge neljanda koha ja on kahe sõidu järel 24 punktiga viiendal kohal, sama palju punkte on ka neljandal kohal oleval jahil.

Klassis B on Venemaa lipu all sõitev Technonicol RUS615, mille pardal on ka Eesti purjetajad, samuti kahe sõidu järel juhtimas. Jaht võttis esimesest offshore-sõidust kolmanda ja teisest sõidust 13. koha.

Täna algavad Triestes lühirajasõidud.