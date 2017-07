FCI Tallinna peatreeneri kohusetäitja: lootsime kiirele väravale

FCI Tallinna peatreeneri kohusetäitja Dmitri Skiperski sõnul said hädad alguse Maltal 0:2 kaotatud avamänguga. "Esimeses kohtumises ebaõnnestusime. Me poleks seal tohtinud 0:2 kaotada," ütles Skiperski ETV spordisaatele. "Seal oleksime pidanud mängima nii nagu täna Tallinnas."

Skiperski sõnul polnud tema hoolealused korduskohtumise eel lootust kaotanud. "Läksime ründama, et äkki lööme kiire värava ära," lausus Skiperski. "Vastane mängis kaitsest lähtuvalt ja tegi seda hästi. Nad täitsid oma ülesande ning lõid lõpus ka värava. Me võtsime riske, sest polnud vahet, kas mäng jääb 0:0 või 0:1. Kui me oleks viigiseisul värava ära löönud, siis oleks olnud kõik võimalik."