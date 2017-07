Narva-Jõesuu Fun etapi võitjad on Ervin, Aulik ja Viiding

Kahepäevase võistluse esimene päev oli parajalt tuuline, mis sobis kenasti kõikidele purjelaua klassidele. Peeti kaheksa sõitu. Pühapäeva hommikune briis lisas purjelauduritele veel kolm sõitu. Peale lõunat tuul vaibus ning peeti pisut uuendatud formaadis SUP (aerulaua) võistlus.

Purjelauduritest võitis oma esimese Fun etapi noorsurfar Frank Ervin. Teise koha saavutas Valde Viiding (Hang Loose), kellele vaid ühe punktiga järgnes mitmekordne sarja võitja Raivo Saarm (Team Jahe). Naiste arvestuses võitis Narva-Jõesuu etapi Cerly Aulik (Team Chica). Teiseks tuli Lola Maria Pärna (TPLK) ja kolmada koha saavutas Helle Väin (Team Chica). Noorte seas võitis etapi Frank Ervin Artur Luure (NYCS) ja Daniel Schneideri (TPLK) ees.

Narva-Jõesuu etapi purjelaua klasside parimad olid: Suur Funboard – Frank Ervin, Väike Funboard – Toomas Petel (Hiiusurf), Svertlaud – Artur Luure (NYCS).

Kahe etapi kokkuvõttes juhib sarja Raivo Saarm. Teisel positsioonil asub Valde Viiding ja kolmas on naiste esinumber Cerly Aulik. Naiste teist kohta hoiab Helle Väin ja kolmas on Lola Maria Pärna. Noorte arvestuses juhib sarja Frank Ervin, teine on Artur Luure (NYCS) ja kolmas Daniel Schneider (TPLK).