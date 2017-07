Motoringraja meistrivõistlustel osalevad üle mitme aasta verinoored sõitjad

Mootorrattaklassides tulevad üle mitme aasta rajale kõige nooremad, Noored Honda 100 NSF klassi võidusõitjad. Klass on mõeldud teismelistele ringrajahuvilistele ja lisaks 100-kuubikulistele Honda mootorratastele võib siin osaleda ka teiste tehnilistele tingimustele vastavate tsiklitega. „Loodame väga, et sellest klassist kasvab uusi ringraja tulevikulootusi ja see on hea võimalus isadele-poegadele koos ühise huviga tegelemiseks,“ ütles Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni ringrajakomisjoni esimees Rannus Ervin.

Pärnusse on võistlema tulemas ka muljetavaldav kogus vanu rattaid ja võidusõitjaid Classic klassis – neid on lubanud tulla nii Rootsist, Soomest, Lätist kui Eestist.

Loomulikult on kohal ka kiirete klasside võidusõitjad eesotsas Supersport 600 Euroopa meistrivõistlustel liidrikoha hoidva Hannes Soomeriga, keda auto24ringil näeme kihutamas Superbike klassis.

Väikese vahepala pakuvad võistlusel aga Muhuklubi autod, kes teevad rajal enne keskpäeva väikese paraadsõidu ning jäävad hiljem võistlusalale mõneks ajaks kõigile pealtvaatajale uurimiseks.

Reedel, 7. juulil toimuvad mootorrattaklassidele treeningud. Laupäeval algavad vabatreeningud kell 10, kvalifikatsioonisõidud kell 12.40 ja esimene võistlusstart antakse kell 14.15.