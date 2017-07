MM-il esikümnesse jooksnud Sild: andsin endast maksimumi

"Andsin endast kõik, mis mul täna anda oli," ütles Sild ETV-le. "Kui reeglina olen tavadistantsil viimase 20 minuti jooksul ära kustunud, siis jõudsin lõpuni pingutada."

Võistluse ajal pööras Sild rõhku enda esitusele. "Arvasin, et rajameistrid olid teinud põhjaliku töö, et jooksjad metsas seisust ülevaadet ei saaks," sõnas Sild. "Ma seisu ei teadnud ning mind ka ei huvitanud see, vaid keskendusin enda sooritusele."

Silla hinnangul eksis ta rajal vähemalt korra. "Tegin ühe konkreetse minutilise vea, kuid valede teevalikute kohta oskan öelda hiljem pärast analüüsi," lisas Sild.