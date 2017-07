Katjuša-Alpecin avaldab lähiajal lepingu pikendajate nimed

Lepingute pikendamisi võib juba praegu teha, kuid uute ratturitega tohib pabereid allkirjastada alates 1. augustist. Katjuša-Alpecini mänedžer Jose Azevedo andis mõista, et Zakarin on jätkamas, kuid Kristoffi osas käivad veel läbirääkimised, vahendab Spordipartner.ee.

"Avalikustame järgnevate päevade jooksul mõned ratturid, kellega oleme lepingu pikendanud," kinnitas Azevedo.

Eesti fänne huvitab aga eelkõige Rein Taaramäe saatus. Eestlase hooaeg on kulgenud üle kivide ja kändude ning erinevate asjaolude tõttu pole ta saanud osaleda Giro d’Italial ega Tour de France’il.

"Ma loodan allkirja panna enne Vueltat," ütles Taaramäe Eesti meistrivõistluste ajal ERR-ile. "See eeldab muidugi, et minek järgmistel sõitudel on hea. Šveitsi velotuuri algus läks mul kehvasti, aga lõpus tegin seal paar päris head numbrit ja hetkeaktsiad tõusid jälle päris kõrgeks, aga korra oleks vaja veel ennast tõestada."