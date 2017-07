Annika Rihma sai kodusel MM-il 20. koha

Naiste tennises on Lätil praegu hiilgeajad, esimese 20 seas on koguni kaks mängijat – Prantsusmaa lahtised võitnud Jelena Ostapenko on 13. ja Anastasija Sevastova 19. kohal –, kuid meeste seas nii hästi ei lähe. Tänu kaitstud edetabelikohale Wimbledoni põhitabelisse pääsenud Ernests Gulbis näitas aga avaringis, et ka tema vorm on ülesmäge liikumas.