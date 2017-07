Jeets: tahaks kohe autosse istuda ja edasi sõita

Seejuures oli Poola ralli 42-aastase Jeetsi jaoks alles esimene MM-sarjas. Unistust aitas ellu viia MM-karussellis oluliselt kogenum mees ehk nädal enne võistlust 38-aastaseks saanud Sikk, kes koostanud legendi mitmetele erinevatele pilootidele, nende seas Ott Tänakule, kellega ta viis aastat tagasi Sardiinias poodiumi kolmandale astmele kerkis.

Jeetsi tavapärasel partneril Andrus Toomil polnud võimalik MM-karussellis kaasa lüüa ja nii avaneski võimalus Sikule, kes viimati osales nii kõrges konkurentsis enam kui kaks aastat tagasi Rootsis, kus luges kaarti ukrainlasele Oleksi Kikireškole. "Kindlasti oli väike kibelus tagasi MM-rallile saada ja üldse rallit sõita. Mulle meeldib rallit sõita," tõdes Sikk ERR-ile antud intervjuus.

"Tunneme Rauliga üksteist päris kaua ja oleme arutanud kunagi mingit teemat," jätkas Sikk. "Talvel oli juttu, et tahaks sõita. Siis ei olnud juttu sellest, et ta tahaks minuga sõita. Aga kuskil kuu enne Poola rallit ta helistas mulle, kas saaksin ja oleksin nõus ning olin nõus."

Jeetsi jaoks oli ikka tegemist esimese korraga rallimaailma absoluutsel tippüritusel ning uudistamist ja tähelepanu väärivat oli palju. Kui neljapäevane publikukatse möödus veidi närviliselt, siis reedel tunnetati, kuidas päeva peale kiirus ja enesekindlus kasvavad.

Kahjuks hakkasid aga nii laupäev kui ka pühapäev probleemidega. Esimesel juhul ei töötanud käsipidur, teisel Jeetsi ja Siku omavaheline side. Ilma üksteist kuulmata on aga kiiresti eksimusteta sõita pea võimatu. Seetõttu sõideti üks kurv pikaks, auto läks spinni, radiaator katki ja ralli tuli pooleli jätta. Sel hetkel hoiti WRC2 arvestuses seitsmendat kohta.

Indu nelja nädala pärast Soomes uuesti üritada see äpardus aga ei vähendanud. "Pigem tahaks kohe autosse istuda ja edasi sõita," lausus Jeets. "Käsi on soojaks saadud, koostöö Kuldariga laabub. Ootame huviga juba järgmist väljakutset Soome rallil. Et saaks valitud teekonda jätkata."

Enim üllatas teda nende päevade jooksul konkurentide nobedus. "WRC2 klassi sõitjad sõidavad reeglina väga kiiresti. Keskmine tempo on korralikult üleval ja siin ei ole ühtegi sõitjat, kes lihtsalt rajal kulgeb. Tase on kõva ja sõitjad üldiselt tublid. Saime väga palju kilomeetreid ära sõita ja viimast intsidenti arvestamata tuleb ikkagi rahul olla."

Kõige suuremaks väljakutseks põhjanaabrite juures peab auto seadistamist. "See on ülioluline detail võistluse juures, et suudad muutuvate ilmastiku- ja teeoludega kohaneda. Eestis kohalikke rallisid sõites ei ole üldse vaja nii palju muuta. Teeolud on kogu aeg suhteliselt sarnased, aga siin muutub see palju. Oskame nüüd autot enda järgi sättida ja ilmselt kiiremini sõita."

Siku sõnul annab alust optimismiks see, et rallispordiga suhteliselt hilja alustanud Jeetsi näol on tegemist õppimisvõimelise piloodiga. "Raul on tasakaalukas inimene. Ta ei võta liigseid riske, aga samas meeldib talle kiire sõit. Ta analüüsib läbi olukorra ja enda oskused. Ta hakkab parandama seda, mis tal on halvasti. Kui ta näeb oma sõidus, kus on vead, siis ta järgmine kord kindlasti neid vigu teha ei taha. See on hea, et ta on arenguvõimeline."