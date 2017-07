Ligur alustas võistlust päris raskelt positsioonilt, esimese eelsõidu pidi ta lõhkenud piduritoru tõttu katkestama. Edasi läks aga kõik tõusvas joones ja kulmineerus neljandas eelsõidus välja sõidetud kiireima ajaga. Sellega tõusis ta üldkokkuvõttes 5. kohale ja tagas pääsu poolfinaali, 12 parema sekka. Oma poolfinaali lõpetas Ligur teisena ja jõudis finaali, kuue parema sekka. Finaalis väga kindlat sõitu tehes tuli alla vanduda vaid Läti esindajale Artis Baumanisele ja valitsevale Euroopa meistrile Krisztian Szabole.

"Esimesele eelsõidule pani pidurivooliku lõhkumine väga suure põntsu ja pani meid väga raskesse seisu ülejäänud nädalavahetuseks. Aga suutsime end väga korralikult sellest välja rabeleda ja ikkagi väga-väga korraliku tulemusega tagasi tulla," sõnas Eestisse naasnud Ligur intervjuus ERR-ile.

"Võib küll öelda, et võtsime sellest nädalavahetusest maksimumi. Kõrgemale küll enne finaale väga loota ei osanud," tunnistas ta. "Tegelikult juba poolfinaalis suutsin teha teisest reast väga hea stardi ja olla esimesena esimeses kurvis, kindlasti pani see sellele tulemusele aluse, et saime finaaliks väga hea stardikoha ja ka seal korraliku stardi teha."

Hea võistlusega kogus Ligur Höljesest 21 punkti, EM-sarja üldarvestuses on ta kolme etapi järel 47 punktiga seitsmes. Sarja liider on Baumanis 73 punktiga, järgnevad Jussi-Petteri Leppihälme 64, Kasparas Navickas 62, Szabo 60, Timur Šhigabutdinov 60 ja Ulrik Linnemann 54 punktiga.

"Tegelikult korjasime väga korraliku punktisaagi, üle 20 punkti, saime nii mõnelegi konkurendile lähemale," lausus Ligur. "Kindlasti soodustas see hooaja kokkuvõttes meie seisu."

Super1600 klassi EM-sarjas on jäänud sõita veel kolm etappi, järgmisena võisteldakse alles septembri alguses Prantsusmaal. "Kindlasti punnitame igal etapil, et finaali saada ja sealt edasi on juba kõik võimalik," ütles Ligur. "Heal päeval on kõikidel etappidel võimalik poodiumile sõita ja ka need tulevased rajad sobivad meile väga hästi."

Pärast Prantsusmaad võisteldakse septembri keskel Lätis ja hooaeg lõpeb septembri lõpus Saksamaal.