Kontaveidi vastane: agressiivsem mängija võidab

Kohtumine peetakse 17. väljaku kolmanda matšina, esimene mäng sel väljakul algab Eesti aja järgi kell 13.30.

Arruabarrena on värskelt WTA edetabelis karjääri kõrgeimal, 52. kohal ja võitis Wimbledoni-eelsel Eastbourne’i muruturniiril neli matši, enne kui 16 parema hulgas tuli vastu võtta kaotus maailma esireketilt Angelique Kerberilt. Võiduseeria käigus alistas Arruabarrena ka WTA 21. numbri Daria Gavrilova, vahendab Delfi.

"Eelmisel nädalal mängisin Eastbourne’is hästi. Loodan, et suudan siin hoida sama joont, olla agressiivne ja enesekindel. Eks vastasel on täpselt samasugused mõtted. Tuleb raske matš," ennustas tänavu Miami turniiril maailma edetabeli esikümne mängijat Madison Keysi võitnud Arruabarrena intervjuus Delfile ja Eesti Päevalehele. "Olen kindel, et agressiivsem mängija võidab. Kui suudad agressiivne olla, on ka enesekindlust piisavalt."

Kuigi Eesti esireketiga Arruabarrena varem kohtunud pole, on ta Kontaveiti mängu oma silmaga korduvalt näinud. "Tean, et ta on sel aastal väga hästi mänginud, võitis äsja murul WTA turniiri. Temaga kokkuminek tähendab rasket ja ebamugavat esimese ringi matši," kinnitas hispaanlanna.

Maailma edetabeli TOP 40 mängijatega on Arruabarrena tänavu mänginud 12 korda ja neist võitnud neli matši.