Delegatsiooni juht: Saaremaa pole kunagi nii hästi esinenud

"Ei ole kunagi olnud me nii kõrgel real kui kuues rida 23 saare hulgas. Ei ole me kunagi saanud nii palju medaleid kui 32 ja ei ole me kunagi saanud nii palju kuldasid. Senine rekord ühtedelt mängudelt oli meil 8 kulda, sel korral saime 17," rõõmustas Saaremaa delegatsiooni juht Mati Mäetalu ETV spordiuudistele.

Kuldseid medaleid võideti tänavu kergejõustikus, jalgrattaspordis, laskmises, ujumises ja võistkondlikult oldi parimad võrkpallis ja rannavõrkpallis.

"Tase on väga kõva. Seal meil oli noorte olümpiamängude kuldmedalist ja ujujad kes osalevad EM-idel ja MM-idel ja teevad seal tegusid. Kõva esindus oli seal ja väga suur rõõm oli nende kõigi vastu võistelda," sõnas Saarte mängude kahekordne võitja ujumises Priit Aavik.

Genro Paasil on läbi aegade Saarte mängudelt võidetud kokku 13 medalit. Sellega on ta medalite poolest läbi aastate saarte mängude edukaim Saaremaa sportlane.

"Selle aasta vasara kuld on minu jaoks kõige väärtuslikum. Kuna see on ka minu põhiala ja oli tugev konkurents. Ka tulemuse poolest oli väga hea võistlus," analüüsis Gotlandil nii vasaraheite kui ka kuulitõuke võitnud Paas.

Kahe aasta pärast lähevad saaremaa sportlased Gibaltarile, 18. saarte mängudele, taas medaleid püüdma.