Rakvere Tarvast välja kasvanud Viru Pull jäeti meistriliiga ukse taha

MTÜ Viru Bull (Rakvere) esitas taotluse osaleda hooajal 2017/18 Alexela korvpalli meistriliigas erandkorras omamata juhendijärgselt selleks õigust.

EKL-ile on oluline regionaalne kattuvus, sh läbi meistrliiiga võistkondade, kuid sama oluliseks peab EKL sportlikku printsiipi ja ausa mängu põhimõtteid. Üks ei saa olla reeglite suhtes võrdsem kui teine, põhjendas alaliit oma vastuseisu pressiteate vahendusel.

Nii ei toetanud juhatus MTÜ Viru Bull taotlust erandkorras, kuid lubas kaasa aidata kõigega, mis nende võimuses, et MTÜ Viru Bull ambitsioonikad ja laiahaardelised soovid arendada korvpalli Lääne-Virumaal saaksid teoks. Seda aga läbi orgaanilise arengu ning Saku II ja I liiga võitmise.

Rakvere klubi parimaks hooajaks meistriliigas jäi vaieldamatult 2009/10, kui jõuti finaali ja anti seal lahing hilisemale meistrile Tartu Ülikool/Rockile.

“On selgelt näha, et MTÜ Viru Bull selja taga on koondumas kohalik omavalitsus, toetuskond ja ka suuremad sponsorid. Soovin, et uuel eestvedajal Arnu Lippasaarel jätkuks jõudu ja ambitsiooni alustada ja ellu viia pikaajaline projekt. Miks mitte olla tagasi meistriliigas juba mõne aasta pärast!,” sõnas Eesti Korvpalliliidu president Jaak Salumets.

“Korvpall ja Alexela meistriliiga ei ole ühe aasta projekt, kõik peab tulema läbi loomuliku protsessi ning välja kasvama läbi järjepideva arengu, seda toetab tänane Korvpalliliidu juhatus. Loodame, et saame kaasa aidata ühe regiooni uuele kasvule,“ täiendas Salumets.

MTÜ Valga Spordiselts Kalev (Valga-Valka) taotles Eesti-Läti ühisvõistkonnana lätlaste mittekäsitlemist välismängijatena ja seega soovi maksta nende eest väiksemat litsentsitasu.

Eesti Korvpalliliit lähtus oma otsuse tegemisel fair-play printsiibist, et reeglid meistriliigas on kõikidele võistkondadele ühesugused, mille läbi on kõikidele tagatud võrdsed konkurentsitingimused.