Konstantin Vassiljev valis kindlama tuleviku ja Gliwice Piasti

Hooajal 2014/15 sama meeskonna ridadesse kuulunud Vassiljev valis mitme Poola klubi pakkumise vahel just Piasti, kuna nood pakkusid talle pikemat lepingut. Väidetavalt oli Eesti koondislasel laual 2-aastased lepingud mitmest teisest klubist, sealhulgas ka senisest kodumeeskonnast Bialystoki Jagielloniast.

"Lähen tagasi Gliwicesse ja loodan, et see tagasitulek kujuneb edukaks," ütles Vassiljev Piasti pressiteenistusele pärast tehingu kinnitamist.

Piasti spordidirektor Lukasz Piworowicz tõi välja põhjused, millega Vassiljev suudeti tagasi meelitada: "Teadsime, et ei suuda pakkuda konkurentidega võrreldavat palka. Seega pakkusime talle midagi, mis talle oluline oli ehk kindlust pikema lepingu ja paindlikemate tingimuste näol. Meie kasuks mängis ka see, et ta tundis klubi siseelu ja meie linna. Need olid mõjuvad argumendid."

Kui 2016. aastal tuli Piast Poola kõrgliigas koguni hõbedale, siis mullu taanduti 10. positsioonile.