John Terry: olen Aston Villa klubi ammusest ajast imetlenud

22 aastat Chelseas veetnud 36-aastane vanameister sõnas oma uue koduklubi kodulehele sellistel puhkudel tavaks saanud kiidusõnad: "Ma olen üliõnnelik, et saan Aston Villaga liituda. Olen seda klubi juba aastaid imetlenud. Siin on suurepärased treeningtingimused ja kodustaadion Villa Park on üks riigi esinduslikemaid mängupaiku. Lisaks on meil Steve Bruce'i näol kogenud ja edukas peatreener ning korralik grupp mängijaid."

Seni kogu karjääri Chelseas mänginud keskkaitsja vastu tunti huvi ka Premier liiga klubidest West Bromwich Albion, Stoke City ja Bournemouth, kuid Villa peatreener Bruce veenis vanameistrit mängima aste madalamal, et aidata klubi uuesti kõrgliigasse.