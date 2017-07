Spordimuuseumit külastab legendaarne olümpiavõitja

Fred Kudu üks kuulsamaid õpilasi kümnevõistleja Nikolai Avilov on pärit Ukrainast. Olümpiamängudel osales ta kolmel korral. 1968. aastal jäi ta esimesena poodiumilt välja, kuid neli aastat hiljem Münchenis võitis ta maailmarekordiga. Olümpiakullale lisas ta 1976. aastal ka olümpiapronksi.

Hiljem on Avilon ka ise juhendanud mitmete maade kergejõustiklasi. Veel täna on tema kümnevõistluse punktiskoor maailma kõigi aegade edetabeli esisajas. Avilovi tipptulemustes on oma osa ka Eestil, sest Avilovi peamiseks treeningpaigaks oli Kääriku.