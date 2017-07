Tartu korvpallimeeskond palkas 216 sentimeetrit pika rootslase

26-aastane ja 216 sentimeetrit pikk Engström kuulub Rootsi koondisesse ning on profikorvpalli mänginud kolm hooaega. 2014. aastal lõpetas ta Ameerika Ühendriikides Alabama ülikooli, mille meeskonnas ta mängis neli aastat. Euroopasse naastes maandus ta mõneks hooajaks kodumaal, esmalt Södertälje Kingsi ridadesse, kus tuli hooajal 2014/15 ka Rootsi meistriks, seejärel tegi häid numbreid liiga uustulija Malbase ridades (keskmiselt 14,2 punkti, 9,7 lauapalli, 1,2 blokki).

Lõppenud hooajal kandis Engström kolme meeskonna värve – Hispaania esiliiga meeskonna Quesos Cerrato de Palencia, tartlastele hästi tuntud Leedu klubi Kedainiani Nevežise ning alates 2017. aasta jaanuarist Rootsi meistriliiga klubi Uppsala Basketi. Viimase ridades 26 mängus kaasa teinuna kogus ta keskmiselt 25,2 minuti jooksul 11,4 punkti ja 7,1 lauapalli, olles ka meeskonna parim lauamängija. Engströmi näol on tegemist klassikalise tsentriga nii mõõtude kui mängustiili poolest – viimane koduklubi kiidab tema võimet korvi kaitsta, viskeid blokeerida ning lauapalle hankida, samuti jõulisust ning võitlushimu rünnakul, vahendab Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna pressiteade.

Rootsi rahvuskoondise eest on Engström platsile jooksnud 29 korral, olles möödunud suvisel kvalifikatsiooniturniiril Venemaa ning Bosnia ja Hertsegoviina meeskondade vastu korduvalt ka algviisikus. Tänavu suvelgi on Engström koondise kandidaadina ettevalmistusprotsessis kaasa löömas.

"Tegu on suure tsentriga, kellel on Rootsi koondise kogemus ja kes on meile sobivast klassist," sõnas taustaks meeskonna peatreener Priit Vene. "Ta on üsna hiljuti alustanud ning oma karjääris selles järgus, kus otsib võimalusi mängijana areneda ning kogemusi lisada. Lisaks treeneritetiimi muutustele on meil uuel hooajal on plaanis pikkade mängijate arendamisele eraldi tähelepanu pöörata ning see andis kokku võimaluse Engström Tartusse tuua."

Küsimusele, mida uuelt keskmängijalt Tartus oodatakse, vastab peatreener lühidalt ja konkreetselt: "korralikku tsentrimängu, nii kaitses kui ka rünnakul."

Tartu Ülikooli meeskond alustab tänavust hooajaeelset ettevalmistust juba 10. juulil. Engströmi saabumine meeskonna mänedžeri Meelis Pastaku sõnul veel kuupäeva täpsusega paigas ei ole: "kõik oleneb sellest, kui kaua mees koondisega seotud on, kuid hiljemalt augusti lõpus on ta kindlasti olemas."