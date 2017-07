Del Potro: hea näha, et "suur nelik" on jätkuvalt vormis

2009. aastal US Openil triumfeerinud argentiinlane Juan Martin del Potro arvates on hea, et pea 15 aastat Wimbledoni turniiri meesüksikmängu triumfeerinud nelik on jätkuvalt suurfavoriitideks.

Enne nn. "suure neliku", kuhu kuuluvad Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic ning Andy Murray, võiduka seeria algust 2003. aastal triumfeeris Wimbledonis viimati Lleyton Hewitt. Sellel aastal on nelik Wimbledonis taas saanud neli esimest asetust - Murray esimene, Djokovic teine, Federer kolmas ning Nadal neljas.

"Nad on naasnud "Fantastilise Nelikuna", sellistena, nagu nad on olnud kogu oma karjääri vältel," sõnas del Potro ATP kodulehele pühapäeval. "See on midagi, mis pakub huvi igale tennisefännile. Wimbledon on turniir, mis toob avaringides alati üllatusi. Samuti on tore, et kõrgeimad asetused on samad, mis aastal 2009. Nad on suurepärasel tasemel."

"Kui ta (Murray) on sajaprotsendilisele vormile lähedalgi, peaksin teda üheks suurfavoriidiks," sõnas Federer laupäeval. "See on lihtne - sama käib ka Novaku ja Rafa kohta."

"Wimbledoni on tõepoolest domineerinud üksikud mängijad, mis on üllatav, aga see võib väga kiirelt muutuda," ei jätnud Šveitsi legend nooremaid mehi kõrvale.