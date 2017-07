FIFA president: videosüsteem peaks kasutuses olema ka MM-il

Videosüsteem sai kriitikat ka eilse Saksamaa ja Tšiili vahelise finaali ajal ning järel. Kohtumise 63. minutil lõi Tšiili mängija Gonzalo Jara küünarnukiga sakslast Timo Wernerit näkku, kuid peakohtunik Milorad Mažic otsustas pärast video vaatamist Jarale varast dušši tähendava punase kaardi asemel näidata kollast hoiatuskaarti.

"Minu arvates ei takista miski videokorduste kasutamist (ka MM-il)," vahendab Reuters Infantino maailmajagude karikafinaali eel öeldud sõnu. "Seni on see olnud edukas. Me õpime, me areneme ning jätkame testimist."

FIFA sõnul aitas süsteem maailmajagude karikaturniiril jõuda kuue tähtsa otsuseni. "Ilma videokordusteta oleks meil olnud teistsugune turniir," jätkas Infantino. "Turniir, mis oleks olnud veidi vähem aus."

Videokorduste süsteemi on seni testitud 75 matšis ning FIFA president nõustus, et süsteem vajab veel täiustamist. "Me peame nägema vaeva mõnede detailidega - kommunikatsioon ja otsuste vastuvõtmine peab olema kiirem," sõnas Infantino.

FIFA kohtunikekomitee esimees ning endine tippkohtunik Pierluigi Collina ütles laupäeval, et süsteem on positiivne ning aitab kohtunikele pandud pingeid vähendada ja neil õigete otsusteni jõuda. "Me näeme positiivseid tulemusi, kuid samas oleme teadlikud, et saame süsteemi parandada. See on normaalne."

Jalgpallireeglitesse tehtavate muudatuste eest vastutav organisatsioon IFAB otsustab tõenäoliselt märtsis, kas videosüsteem saab jalgpalli jäävaks osaks.

Vaata eilses finaalis vastuolu tekitanud olukorda: