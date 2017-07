Rootsis võidutsenud Kristoffersson kasvatas MM-sarja üldarvestuses edu

Rallikrossi MM-etapil Rootsis Höljeses võidutses kodupubliku ees Johan Kristoffersson (Volkswagen Polo; PSRX Volkswagen Sweden), kellele see oli teine järjestikune etapivõit.

Kristoffersson võitis neljast eelsõidust kaks ja pääses parimana poolfinaalidesse, järgnesid tema tiimikaaslane Petter Solberg ja üheksakordne autoralli maailmameister Sebastien Loeb (Peugeot 208; Team Peugeot-Hansen).

Esimeses poolfinaalis võidutses Kristoffersson, finaali pääsesid veel Loeb ja tema tiimikaaslane Timmy Hansen. Teises poolfinaalis suri esireast startinud Solbergi auto välja ja kolmandal ringil kaotas ta veelgi aega, kui ta sõitis Timo Scheiderist (Ford Fiesta; MJP Racing Team Austria) mööduda proovides rajalt välja. Sõidu võitis Anderas Bakkerud (Ford Focus RS; Hoonigan Racing Division), finaalikoha tagasid veel Kevin Eriksson (Ford Fiesta; MJP Racing Team Austria) ja Janis Baumanis (Ford Fiesta; Team Stard). Solberg pidi leppima poolfinaali viimase kohaga ja üldkokkuvõttes etapi 7. kohaga.

Finaalis võttis Kristoffersson kindla võidu, edestades Bakkerudi 2,363 ja Loebi 2,901 sekundiga. Neljas oli Hansen, viies Eriksson ja kuues Baumanis.

Kristofferssonile oli see karjääri viies etapivõit, seejuures tänavu juba kolmas. Kristoffersson on sellel hooajal kõigil seitsmel etapil finaali jõudnud ja kuuel etapil järjest poodiumil lõpetanud.

MM-sarja üldarvestuses kindlustas mulluse hooaja hõbedaga lõpetanud Kristoffersson liidrikohta, olles 181 punktiga kindlalt esimene. Teiseks tõusnud Solbergil on 150 punkti ja kolmandaks langenud tiitlikaitsjal Mattias Ekströmil, kes pidi Höljese etapi DTM-is võistlemise pärast vahele jätma, on 143 punkti. Järgnevad Loeb 125, Bakkerud 124 ja Hansen 121 punktiga. Ühtekokku on tänavu punkte kogunud 22 sõitjat.

MM-sarjas on jäänud sõita veel viis etappi, järgmisena võisteldakse augusti alguses Kanadas.

Johan Kristoffersson Autor: FIAWorldRallycross.com