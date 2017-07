Löw: peame mõtlema, kes koju jäänutest pääseksid MM-iks koondisse

"See on totaalne rõõm," rääkis Löw pärast finaalmatši Tšiili vastu, mille sakslased 1:0 võitsid. "Poisid olid suurepärased, ma olen nende üle väga uhke. Sellise finaaliga käib alati kaasas veidi maagiat."

"Paljud meie mängijad ei olnud varem finaalis mänginud ning seega ei unusta nad seda mängu iialgi." Saksamaa võitis maailmajagude karikaturniiri esmakordselt.

Saksamaa juhendaja jättis koju tõelise staaride armee - teiste seas ei sõitnud Venemaale Mesut Özil, Toni Kroos, Mats Hummels, Manuel Neuer ning Thomas Müller. "Me saame nüüd öelda, et peame mõtlema, kes koju jäänud mängijatest pääseksid koondisse ka järgmisel aastal," naljatas Löw.

"Tõsiselt rääkides oleme me noortele mängijatele sellistes kohtumistes kogemusi andes loonud alternatiive. Maailmajagude karikaturniiri ning U-21 EM-i võit ei tähenda automaatselt, et võidaksime järgmine aasta MM-i. Saksamaa kuulub alati favoriitide sekka ning me tuleme sellega toime."

"Me ei ole kunagi varem sellise koosseisuga mänginud, seega on nii võita isegi erilisem," arvas koondise kaptenipaela kandnud Julian Draxler. "Iga tiitel on eriline, aga (meie koosseis Venemaal) tegi sellest erilise saavutuse. Minu jaoks isiklikult oli see turniir ülimalt tähtis, sest ma võtsin kaptenina endale uue rolli.