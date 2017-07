Ligur kerkis rallikrossi EM-etapil taas pjedestaalile

Ligur alustas võistlust päris raskelt positsioonilt, kui esimeses eelsõidus lõhkenud piduritoru ta katkestama sundis. Edasi läks aga kõik tõusvas joones ja kulmineerus neljandas eelsõidus välja sõidetud kiireima ajaga. Sellega tõusis ta üldkokkuvõttes 5. kohale ja tagatud oli pääs poolfinaali, 12 parema sekka. Oma poolfinaali teisena lõpetades oli tagatud ka pääs finaali, kuue parema sekka. Finaalis väga kindlat sõitu tehes tuli alla vanduda vaid Läti esindajale Artis Baumanisele ja valitsevale Euroopa meistrile Krisztian Szabole.

Janno Ligur: „Ülisuur pingelangus ja õnnetunne. Jälle sai end kõigepealt väga raskesse seisu pandud, kui esimeses eelsõidus lõhkes piduritoru, ja siis sealt veelgi edukamalt välja ronitud. Tasuks järjekordne poodium ning ei oskagi midagi paremat tahta.“

„Finaalis sujus kõik suurepäraselt, tegin väga kiire jokkerringi. Kolme eelsõidu liider Šigaboutdinov oli mul päris tihedalt kannul ning kui ta välja sõitis, läks minu ülesanne mõnevõrra lihtsamaks. Tuleb tunnistada, et kahe suure tiimi vastu, mida minust eespool lõpetanud Baumanis ja Szabo esindavad, on päris raske saada. Samas on Prantsusmaa etapini nüüd natuke rohkem aega ning saab auto juures vajalikke muudatusi teha. Alla ei anna ja usun, et heal päeval suudan ka need kaks maha võtta,“ lisas Ligur.

Liguriga samas, Super1600 klassis startisid ka Siim Saluri ning oma esimesel EM-etapil osalev Arvo Kask. Saluri liikus läbi kolme eelsõidu kindla sihiga poolfinaali suunas, kuid vahetult enne neljandat eelsõitu autot tabanud elektrisüsteemi rike jättis ta viimasest eelsõidust kõrvale. 11. positsionile välja võidelnud Saluri jaoks oli võistlus sellega lõppenud ning tulemuseks 21. koht. Debütant Kask alustas esimeste eelsõitudega võrdlemisi rahulikult, kuid juba neljandas eelsõiduvoorus tegi tulemuseks 17. aja, mis näitas väga head potentsiaali. Kokkuvõttes läks Kasele kirja 22. koht.

Siim Saluri: „Stardikoridoris ei läinud auto lihtsalt käima, elektroonika vedas alt. Meie jaoks suur üllatus, varem ei ole see masin mind kordagi alt vedanud. Tiimi insener ei osanud ka kohe midagi täpsemat öelda, vea põhjuse avastasime alles hiljem. Kui see suurt pettumust tekitanud vahejuhtum välja arvata ning kõrvale jätta ka asjaolu, et ühes sõidus sain valestardi eest kaks jokkerringi, oli see minu jaoks väga hea etapp ja koht poolfinaalis oli käeulatuses.“

Neljaveoliste masinate arvestuses Euro RX (Supercar) klassis startinud Andri Õun näitas neljandas eelsõidus välja võideldud 19. ajaga, et möödunud etapil Norras ühes eelsõidus saavutatud 16. aeg ei olnud vaid ühekordne sähvatus ning tehtud töö hakkab tasapisi vilja kandma.

Andri Õun: „Tegime selle hooaja alguses meeskonnas mõned põhimõttelised muudatused ja tundub, et asjad on ilusti liikuma saanud ning kõigil motivatsiooni tõusujoones liikuma pannud. Ise kasutasin kolme võistluspäeva suuresti meie auto jaoks paremini sobivate uute sõiduvõtete õppimiseks ning kinnistamiseks. Neljanda eelsõidu 19. aeg kuival asfaldil, mis ei ole kindlasti minu tugevaim külg, näitab, et töö kandis vilja.“

Super1600 klassis võitis etapi Artis Baumanis (Läti), teiseks tuli Krisztian Szabo (Ungari) ning kolmandaks sõitis end Ligur.

Euro RX (Supercar) klassis võitis etapi Anton Marklund (Rootsi), teiseks tuli Peter Hedström (Rootsi) ning kolmandaks sõitis end Rene Muennich (Saksamaa).

FIA Euroopa meistrivõistluste üldarvestuses on Ligur teise etapi järel Super1600 klassis 47 punktiga 7. kohal, Saluri 14 punktiga 14. kohal ja Kask 27. kohal. Esikolmiku moodustavad, Artis Baumanis (73 punkti), Jussi-Petteri Leppihalme (64) ja Kasparas Navickas (62 punkti). Andri Õun on Euro RX klassis kolme etapi järel 31. kohal. Esikolmiku moodustavad Anton Marklund (56 punkti), Robin Larsson (44 punkti) ja Tamas-Pal Kiss (40 punkti).

Järgmisena saab kõiki nelja Eesti sõitjat näha juba järgmisel nädalavahetusel Missos Võrumaal toimuval Olerex Eesti meistrivõistluste etapil.