Eesti koondise peatreener: olen pettunud

Sprinditeade oli kavas neljandat korda. Eelmisel MM-il sai Eesti üheksanda koha, enne seda oldi 15. ja debüütaastal 23. "Olen pettunud, sest täna oleks olnud täiesti reaalne koht kümne parema seas," ütles Eesti koondise peatreener Elo Saue ETV-le. "Ootused olid kõrgemad ja õhtul analüüsime, mis metsas juhtus. Loodetavasti võtavad kõik sellest võistlusest järgmisteks distantsideks õppust."

Paljudele eestlastele on valmistanud peavalu rasked tõusud Viljandi lossimägedes ja Tartus Toomemäel. "Tõusumeetrid olid kõigile teada," lausus Saue. "Meil oli nendeks raske treenida, sest Eesti asub lauskmaal, kuid eksimusi ei saa andeks anda."

Pärast homset vaba päeva jätkub MM pikemate distantsidega. "Meie nö metsamehed on viimasel ajal olnud hoos," rõõmustas Saue. "Loodetavasti on kõik sprintidest õppust võtnud, et ennast nüüd kontrolli all hoida."