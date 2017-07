Latvala: seis on nii pingeline, et kõik teevad vigu

"MM-i üldseisu arvestades päästsid boonuspunktid minu jaoks mingil määral selle ralli," lausus Latvala. "Pärast eilset pettumust sain tänaseks kõik asjad korda. Auto vigastused ei olnud suured ning me ei pidanud kogu käigukasti välja vahetama."

Otsustavalt päeval võitlesid ralli võidu eest Ott Tänak (Ford) ja Thierry Neuville (Hyundai). Pärast eestlase väljasõitu võttis belglane kindla esikoha. "Ülsarvestuses on seis nii pingeline, et kõik teevad vigu," sõnas Latvala. "Praegu pole kellelgi sellist ülemvõimu nagu viimastel aastatel on Sebastien Ogier'l olnud."