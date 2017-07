Marquezi imeline seeria Saksamaal jätkus, MM-i üldliider vahetus

Viimasel kaheksal hooajal ka parimalt stardikohalt alustanud valitsevale maailmameistrile järgnesid sakslane Jonas Folger Yamahal 3,310 ning Marquezi rahvus- ja meeskonnakaaslane Dani Pedrosa 11,546 sekundi suuruse kaotusega.

Marquez kerkis 129 punktiga sarja üldliidriks. Mehe edu Yamahal kihutava rahvuskaaslase Maverick Vinalesi ees on viis silma. Üle saja punkti on kogunud ka itaallased Andrea Dovizoso Ducatil ja Valentino Rossi Yamahal ning Pedrosa, kellel on koos vastavalt 123, 119 ja 103 silma. Vinales oli täna neljas, Rossi viies ning etapile sarja liidrina vastu läinud Dovizioso kaheksas.

Moto2 võidukihutamise võitis itaallane Franco Morbidelli Kalexil ja Moto3 tsiklitel jäi löömatuks hispaanlane Joan Mir Hondal. Mõlemad mehed juhivad ka üldkokkuvõttes.