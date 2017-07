VIDEO | Ootamatu probleem rikkus Jeetsi ralli

"Täna hommikul oli täita ainult väike ülesanne - sõita viimane lõpp läbi," lausus Jeets ERR-ile. "Esimesel katsel juhtus selline tobe lugu, et side lakkas töötamast. Omavaheline side Kuldariga hakkis ja mõtlesime, et sõidame kuidagi lihtsalt katse läbi."

"Aga kuna tee oli nii katki ja üksteisest mitte midagi aru ei saanud, siis läks kilomeetri pärast üks kurv natuke pikaks, auto spinni ja nii pahasti, et lõhkus radika ära," jätkas Jeets. "Tuli seisma jääda ja katkestada."

Kui reede õhtuks olid Jeets ja Sikk saavutanud WRC2 arvestuses kaheksanda koha, siis laupäeval õnnestus veel ühe positsiooni võrra tõusta. Sarnaselt pühapäevale ilmnesid jamad aga ka päev varem.

"Laupäevane võistluspäev hakkas meil väikeste tehniliste viperustega. Autole tehti hooldus ja läks selliselt, et alates esimesest kilomeetrist käsipidurit kasutada ei saanud. Tuli kogu ring sõita käsipidurita," ütles Jeets.

"Mitmes kohas suri auto välja ja olime hädas, kaotasime kõvasti aega sellega. Aga päev oli pikk ja lõunapausil tehti asjad korda. Päeva teine pool sujus väga hästi ja ise saime väga hea tunde. Pidamine oli kõvasti parem ja saime sõita nii nagu tahtsime."

Tagantjärele leiab Jeets, et võib-olla saanuks nad kogu rallit pisut kiireminigi sõita. "Eks me alustasime liiga rahulikult. Nüüd on ettekujutus formaadist olemas, kuidas ressurssi ja energiat tuleb selle kilometraaži peale jagada. Täna teeks mõnda asja teistmoodi ja sõidaks natuke targemini. Tegemist on nii pika ja raske võidusõiduga, et kogu aeg peab valmis olema, et midagi võib juhtuda."

Vaata Jeetsi õnnetust: