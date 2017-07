Rain Pilve: käisin viimati rajal üheksa aasta eest

"Kahjuks jäi meie GT klass suhteliselt kesiseks, eile oli neli autot stardis, kohale pidi tulema veel rohkem autosid," tõdes Pilve ERR-ile. "Kuna oli tegemist sarjavälise sõiduga, ei pidanud osad, kes kuskil punkte jahivad, vajalikuks kohale tulla või ei mahtunud see nende eelarvesse. Ehk üritame järgmine aasta sellest vahvast võidusõidust juba varakult teada anda ja kuskile sarja GT sarja sisse panna – siis oleks kohaletulijate arv ka tagatud. Vaatamata sellele sai tänagi väikest põnevust pakkuda."

"Tegelikult ei ole ma vist üheksa aastat kuskil raja peal käinud, rooli taga istun rohkem linna vahel," muheles Pilve. "Ma arvan, et endine ringrajasõitja on minut kohta ikka õige öelda küll - ega siiagi oli puhtalt juhuslik tulek, ainult seetõttu, et mu vend on Taani tiimis insener ja nad tegid mulle ettepaneku, et võiksin sõita. Sellel aastal on plaanis sõita ilmselt ühel nelja tunni võidusõidul Lätis ja ilmselt olen ka 1000 km võidusõidul Pärnus väljas. Ega enam väga rooli taha ei kisu, aga kuna tegemist on rohkem fun'iga, sõpradega, seltskond on väga vahva ja läksin lihtsalt appi – mis ma ikka ei ütlen, kui tehnika on olemas."