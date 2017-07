Wilson: üks kahest liidrist pidi eksima ja kahjuks tegi seda Ott

Malcolm Wilson, rääkige, mis Otiga juhtus?

Ma arvan, et kõik on seda juba näinud – põhimõtteliselt sõitis ta auto tagumise otsaga vastu teeäärt, tabas seetõttu esimese otsaga puud ning auto on saanud jätkamiseks liialt kahjustada.

Oli ta täna hommikul ehk liiga kiire?

Ei, võitmiseks peabki kiiresti sõitma ja meie plaan oli võidu järele minna. Tingimused on olnud keerulised ja kahjuks maksid need meile kätte.

Kuidas Te hindate tema sõitu enne tänast õnnetust?

See on olnud suurepärane, jätk Sardiinias näidatud hiilgavale sõidule ning ta on alates ralli algusest Thierry Neuville'iga võidelnud, nad on mõlemad olnud suure pinge all. Kahjuks pidi üks neist vea tegema ja seekord oli selleks Ott.

Tundub, et Poola on tema jaoks justkui neetud?

Ta on siin näidanud head kiirust ning ilusaid esitusi, nii, nagu eelmiselgi aastal. Eelmine aasta oli tal ebaõnne, see aasta tegi ta vea, aga ma arvan, et ta lahkub siit taas teadmisega, et ta võib kõigil ülejäänud rallidel võidu nimel võistelda.