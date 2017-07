Mitmevõistluse võistkondlikku EM-i juhib Eeesti

Eesti koondise konkurendid esimestel mitmevõistluse võistkondlikel Euroopa meistrivõistlustel on Valgevene, Prantsusmaa, Ukraina, Suurbritannia, Poola ja Šveits. Venelased ei saa osaleda võistluskeelu tõttu ja seega kukub pühapäeva õhtuks eliitseltskonnast välja vaid üks koondis.

Mehed

110 m tõkkejooks. Alavõidu sai ukrainlane Oleksiy Kasjanov tulemusega 13,98 sekundit. Parima eestlasena jooksis Janek Õiglane välja aja 14,72, mis oli päeva 8. tulemus. Markus Leemet sai kirja 15,26, Kristjan Rosenberg samuti 15,26 ja põlvele viga teinud Karl-Robert Saluri 15,73.

Kokkuvõttes on kuue ala järel liider Kasjanov 5187 punktiga. Õiglane on teisena kogunud 4962 silma ja prantslane Jeremy Lelievre kolmandana 4961 punkti.

Võistkondlikus arvestuses kerkis liidriks Ukraina (24 752 punkti), Eesti on teisel (24 508) ja Prantsusmaa kolmandal (24 360) kohal.

Kettaheide. Alavõit läks Valgevene sportlasele Vitali Žukile, kes heitis 43.94. Õiglane sai 42.98-ga teise koha ja Karl-Robert Saluri 42.32-ga kolmanda koha. Markus Leemet sai tulemuseks 37.77 ning Kristjan Rosenberg 37.42.

Individuaalarvestuses juhib seitsme ala järel ukrainlane Oleksiy Kasjanov 5880 punktiga. Janek Õiglane on 5687 silmaga teisel positsioonil ja valgevenelane Maksim Andraloits tõusis 5638 silmaga kolmandaks. Saluri (5555 punkti) hoiab 6. ja Leemet (5452) 9. kohta.

Võistkondlikus arvestuses on Ukrainal liidrina 26 753 punkti, Eestil teisena 26 564 silma ja Prantsusmaal kolmandana 26 256 punkti.

Teivashüpe. Ainsana ületas viis meetrit Õiglane, kes sai kirja 5.10. Salurile märgiti protokolli 4.80 (4. koht), Rosenbergile 4.70 (6.), kuid Leemet ei suutnud algkõrgust 4.10 alistada.

Kaheksa ala järel juhib individuaalselt Kasjanov, kellel on koos 6670 punkti. Järgnevad Õiglane 6628 ning Saluri 6404 silmaga. Rosenberg on 6262 punktiga üheksas ja Leemet langes 5452 silmaga 22. positsioonile.

Naised

Kaugushüpe. Alavõidu teenis tulemusega 6.24 šveitslanna Ellen Sprunger, teine oli 6.13-ga britt Jessica Taylor-Jemmett ja kolmas ukrainlanna Alina Shukh (6.10). Grit Šadeiko hüppas 6.05 ja sai 6. koha, Mari Klaup lendas 5.88, Hanna-Mai Vaikla 5.71 ja Margit Kalk 5.31.

Individuaalarvestuses juhib viie ala järel šveitslanna Geraldine Ruckstuhl 4338 punktiga, Shukh on 4305 silmaga teisel ja Šadeiko 4294 punktiga kolmandal positsioonil. Mari Klaup on kogunud 4091, Margit Kalk 3808 ning Hanna-Mai Vaikla 3778 silma.

Koondiste arvestuses juhib endiselt Ukraina, kelle kolm parimat meest ja kolm parimat naist on kokku teeninud seni 29 167 punkti. Eesti võistkonnal on teisena 28 887 silma ja Prantsusmaal kolmandana 28 672 punkti.

Odavise. Alavõit läks 55.95-ga Suhhile. Eestlannadest oli Klaup 3. (51.47), Šadeiko 4. (48.12), Kalk 5. (46.70) ja Vaikla 7. (44.41). Üldliider on 5281 punkti Suhh. Šadeiko on 3. (5118), Klaup 4. (4980), Kalk 13. (4604) ning Vaikla 15. (4530) positsioonil.

Kokkuvõttes on Eestil liidrina koos 36 314 punkti. Järgnevad Ukraina 36 148 ning Prantsusmaa 35 494 silmaga. Selgunud on ka see, et eliitseltskonnast langeb välja Poola, kellel on võistlustulle jäänud vaid kaks kümnevõistlejat.