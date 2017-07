Tänak sõitis teelt välja ja katkestas, Neuville sõidab rallivõidu suunas

SS20 (11,15 km). Tänak alustas pühapäeva katsevõiduga, kui edestas Neuville'i 4,9 sekundiga ja soomlast Jari-Matti Latvalat juba 13,3 sekundiga.

Ott Tänak: "Andsin endast parima, kuid tee oli nii libe. Mitmes kohas oli mul õnne, et sain sõidutrajektoorile õigeks ajaks tagasi."

Eestlane kerkis üldkokkuvõttes sellega ka ralli lõpuni ülipõnevaks kujunevas heitluses taas Neuville'ist mööda. Edu enne viimast kolme kiiruskatset on 1,8 sekundit. Hayden Paddon jääb maha juba 42,3 sekundiga.

SS21 (18,68 km). Tänak eksis libedal rajal ning sõitis teelt välja ja sõitis katse lõpuni vigase autoga. Katse võitis Neuville, kes edestas Lefebvre't koguni 18,7 sekundiga. Tänakul kogunes kaotust parimale 1.44,9.

Tänaku kommentaar: "Metsas oli mudane koht. Ei oodanud, et nii hull koht on. Tagumise otsaga sõitsime vastu teeäärt ning see tõmbas auto rajalt välja ja vastu puud. Peab kõvasti sõitma, kui võita tahad."

Kokkuvõttes langes Tänak hetkel küll kolmandaks, kuid tõenäoliselt on tema jaoks ralli läbi. Neuville'i edu Paddoni ees on nüüd 1.03,3 ja Tänaku jääb maha 1.43,1.

Tänak kinnitas oma Twitteri kontol, et on sunnitud ralli katkestama.

That's the end of @rajdpolski for us, but thanks to everyone who supported us this weekend and you know we'll be back stronger!! ???????? #WRC pic.twitter.com/SXLpxZC7D3