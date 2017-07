Maailmajagude karikaturniiri võitis esimest korda Saksamaa

Peterburis toimunud matši ainsa värava lõi 20. minutil Tšiili kaitsjate jämedast eksimusest Lars Stindl. Samad meeskonnad kohtusid ka alagrupiturniiril, kus tehti 1:1 viik.

Saksamaale oli see esimeseks maailmajagude karikaturniiri esikohaks. Neli turniiri, neist esimese ja kolm eelmist, on võitnud Brasiilia, kahel korral on triumfeerinud Prantsusmaa ning lisaks Saksamaale on ühe korra karika saanud kätele tõsta Argentina, Mehhiko ning Taani.

Venemaalt lahkub pronksiga Euroopa meister Portugal, kes alistas kolmanda koha matšis Põhja- ja Kesk-Ameerika ning Kariibi mere maade meistri Mehhiko pärast 1:1 lõppenud normaalaega, lisaajal 2:1.

Enne mängu:

Saksamaa koondis alistas poolfinaalis kindlalt 4:1 Mehhiko meeskonna ning peatreener Joachim Löwi sõnul on nende jaoks turniir olnud juba praeguseks suur kordaminek, kuna mängitakse tavapärasest palju noorema rivistusega.

"Poisid naudivad ning neil on suur nälg edu järele," vahendas Reuters Löwi sõnu. "Seda on tunda. Usun, et me oleme olnud tunnistajaks ühe tõelise meeskonna tekkele."

Saksamaa ja Tšiili kohtusid ka alagrupiturniiril, kus tehti 1:1 viik. "Tšiili on sellel turniiril kõige tugevam koondis. Me teadsime kohe alguses, et nad jõuavad finaali. Nad üritavad kindlasti võita ning meie asi on seda takistada," lisas sakslaste peatreener.

Tšiili võitis poolfinaalis Portugali koondist, kui pärast väravateta lõppenud normaal- ja lisaaega tõusis penaltiseerias nende kangelaseks väravavaht Claudio Bravo, kes tõrjus kindlalt kõik kolm vastaste 11-meetri karistuslööki.

"Me oleme meeskond, kes pole harjunud suurturniiride finaalis mängima, aga peame lihtsalt jalgpalli mängima. Meil on suur võimalus teha oma rahvas ja inimesed õnnelikuks, et nad saaksid oma igapäevamured unustada. See on selle asja kõige ilusam külg," kommenteeris Bravo.