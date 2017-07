Sprindi maailmameister: imeline tunne on võita kuldmedal

Vaatemängulisel meeste nelja kilomeetri pikkusel sprindirajal keerutasid orienteerujad Tartu ajaloolisemate ja kuulsamate sümbolite ümber ning haaravas võistluses oli kõige kiirem ja osavam Daniel Hubmann. Kogenud šveitslane tuli sprindis maailmameistriks kuueaastase vaheaja järel. Ta edestas 2,9 sekundiga prantslast Frederic Tranchandi ja 5,2 sekundiga rootslasest tiitlikaitsjat Jerker Lyselli.

"Imeline tunne on võita kuldmedal," ütles Hubmann ETV spordisaatele. "Ma teadsin, et sprint on raske distants, kuna võistlusel on palju häid jooksjaid ning siin on keerulised teevalikud, kus sa ei saa kuna kindel olla, et tegid õige otsuse. Näib, et tegin täna väga hea jooksu ja valisin parimad rajad."

Eesti koondise liider, kodusel rajal jooksnud 26-aastane Kivikas sai oma karjääri parima 19. koha. Võitjale kaotas ta minuti. "Ma andsin täna endast füüsiliselt maksimumi," lausus Kivikas. "Mul ei olnud kuskilt enam midagi võtta aga tundsin, et mul jääb hoost vajaka. Oli väga raske."

Naiste sprindis näitas fantastilist kiirust ja kaardilugemisosavust 28-aastane suurfavoriit Maja Alm. Võimsa jooksujalaga taanlanna võitis kolmanda järjestikkuse ja üldse oma karjääri kümnenda maailmameistrikulla. Ta edestas venelannasid, Natalja Gemperlet 37 ja Galina Vinogradovat 38 sekundiga.

"Ma olen sprintides hea, kuna mul on kiirust ja ma olen hea kiirete otsuste langetamises," tõdes Alm. "Seekord oli seda kõike vaja. Täna oli Tartus väga hea sprint. Raske oli aru saada, mis on kiireim viis, kuna oli palju ülesmäge ja majade vahel jooksmist. See oli väga hea sprint, mulle meeldis see väga."

Finali pääsenud Eesti naiste kolmikust tegi parima jooksu, koondise kogenuim, 34-aastane Melbourne'is elav ja treeniv Liis Johanson. Viimase punkti "suudlevate tudengite" juures võtnud Johanson kaotas võitjale 2.19 ning saavutas kaheksandal MM-il oma karjääri parima tulemuse 26. koha. "Tegelikult ma ei ole oma jooksuga rahul," tunnistas Johanson. "Tulemus on täiesti normaalne, aga jooksu osas jättis natuke soovida."

Homme jätkub MM juba Viljandis sprinditeatega ja ETV2 ning ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 16.55.