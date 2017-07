Õiglane: ilmastikuolusid silmas pidades tegin väga hea esimese päeva

Tallinnas toimuvad mitmevõistluse võistkondlikud Euroopa meistrivõistlused ning avapäeva lõpetas Eesti koondis liidrina. Eesti kümnevõistlejatest on kõige lähemal isikliku rekordi graafikule Janek Õiglane.

Külm ja tuuline ilm, mida vürtsitamas ka kerge vihmasadu pole just sobiv rekordite püstitamiseks, kuid ometi pakkus võistluspäev Kadrioru staadionil meeldivalt palju positiivseid emotsioone. Näiteks hüppas Janek Õiglane kaugust 7.42, parandades varasemat isiklikku rekordit 14 sentimeetriga. Palju ei jäänud tal puudu oma tippmarkidest ka kuulitõukes ja kõrgushüppes tulemustega 14.96 ja 2.01. Samuti 100 meetri jooksus, kui aeg oli 11,22. Kui siia lisada veel 400 meetri tulemus 51,41 on Õiglane sisuliselt viigis oma rekordigraafikuga, mis tähendab, et maailmameistrivõistluste norm 8100 punkti võiks ideaalis ka homme jõukohaseks eesmärgiks olla.

"Ilmastikuolusid silmas pidades tegin väga hea esimese päeva," ütles Õiglane ETV spordisaatele. "Sajas meetris vastutuulega 11,22 joosta näitab väga head vormi, lihtsalt raske on võistelda sellistes keerulistel oludes. Ma olen teise päeva mees ning eesmärk on 8000 punkti piir ületada. Kui läheb hästi, siis on 8100 silma ka võimalik."

Kõik neli Eesti kümnevõistlejat lõpetasid avapäeva punktisummaga üle 4000. 100 meetris 10,64-ga alavõidu saanud Karl Robert Saluri kogus 4080 punkti ehk kaks punkti rohkem kui Janek Õiglane.

Kõrgushüppe 2.07-ga võitnud Kristjan Rosenberg sai kokku 4013 punkti ehk kaks punkti vähem kui Markus Leemet.

Eesti seitsmevõistluse neliku esinumber Grit Šadeiko püsib 6000 punkti graafikus, ehkki loovutas avapäeval oma rekordiga võrreldes üle 200 punkti. Näiteks tõkkesprindi tulemus 13,87 tuli vastutuulega 3,2 meetrit sekundis. "Ilm pole siin sportlasesõbralik," kurtis Šadeiko. "Võib-olla seekord polegi kõige olulisem korralik võistlus kokku panna, vaid tähtsamal kohal on tiimitöö."

Rasketes oludes andsid avapäeval tubli panuse ka Mari Klaup, Margit Kalk ja Hanna-Mai Vaikla ning võistkondlikus arvestuses hoiab Eesti koondis liidripositsiooni, edestades lähimat konkurenti Ukrainat 54 punktiga. Kolmandal kohal on Prantsusmaa.