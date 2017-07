Järveoja: tegime auto tagant madalamaks ja eest kõrgemaks

Ott Tänak (Ford) lõpetas Poola MM-ralli laupäevase võistluspäeva teisel kohal, kaotust Thierry Neuville'ile (Hyundai) on enne homseid katseid vaid loetud sekundid.

Laupäeva teisel pärastlõunasel katsel tabas heas hoos liikunud eestlast ebaõnn, sest tagatiib lendas keset sirget ootamatult minema. Nii tuli Tänakul seejärel veel kolm katset läbida autoga, mille aerodünaamilised omadused olid mõnevõrra iseäralikud ja kindlasti mitte positiivses mõttes.

Samal katsel oli rehvilõhkemise tõttu kaotanud kõvasti aega Neuville ja Tänak tõusis 14,4 sekundiga küll ralli liidriks, aga järgnevatel katsetel õnnestus tavapärasema kujuga masinal liikunud belglasel temast siiski mööduda, ehkki 3,1-sekundiline vahe viimase päeva eel jätab kõik lahtiseks.

Tänakuga sarnase probleemi küüsis vaevles tänavu Rootsi rallil samuti M-Spordi ridades sõitev norralane Mads Östberg, kes hiljem ka eestlase südikat sõitu tunnustas. "Ennast kindlasti kiitma ei hakka," lausus seda kuulnud Tänak. "Läks nagu läks. Õnneks oli ka teistel ebaõnne. Oleme Thierryle jätkuvalt suht lähedal, aga kindlasti väga mugav see pealelõuna ei olnud." Palju sekundeid võis kaduma minna, ei osanud ta öelda.

Kaardilugeja Martin Järveoja sõnul tehti auto seadistuses ebaõnne järel ka muudatusi. "Põhimõtteliselt tegime auto tagant madalamaks ja eest kõrgemaks. Muidu oli ees nii suur downforce, et kogu aeg tahtis nina alla tulla," sõnas Järveoja. "Aga ikka oli väga keeruline."

Pühapäeval sõidetakse Poolas veel neli kiiruskatset kogupikkusega peaaegu 60 kilomeetrit. "Tundub, et ilm hoiab asjad põnevana ja vahed on ka suhteliselt väiksed," lausus Tänak. "Homme on pikk päev, katsed ei ole lihtsad ja suht kiire lugu. Eks näis, mis saab."

ETV2 vahendusel saab näha päeva esimest katset Eesti aja järgi algusega kell 10.00 ja kell 12.30 algava rallistuudio raames ka viimast ehk MM-lisapunkte toovat katset.