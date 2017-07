VAATA UUESTI | Poola ralli 15. kiiruskatse

Katsevõidu võttis belglane Thierry Neuville (Hyundai), edestades 1,7 sekundiga Ott Tänakut (Ford), soomlane Jari-Matti Latvala (Toyota) kaotas kolmandana 3,8 sekundit.

"Võitlus Neuville’iga on väga nauditav, aga siinsed teed on äärmiselt keerulised," tunnistas Tänak. "Raske on aru saada, kus on rajal tugevamad kohad."

