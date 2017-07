Kriisist üle saanud Djokovic jäi Eastbourne'is võitmatuks

Maailma edetabelis neljandaks langenud serblane murdis finaalis ATP reitingu 16. mehe esimese servigeimi ja sai samaga hakkama üheksandas geimis, võites seti 6:3. Teine sett kulges võrdselt seisuni 4:4, kuid siis võitis Djokovic kaks geimi järjest ning tund ja 16 minutit kestnud kohtumise settidega 2-0. Djokovic näitas Suurbritannias kindlat mängu, sest ei kaotanud turniiril mitte ühtegi setti.

30-aastase Djokovici jaoks oli see tänavu teiseks turniirivõiduks, esimese sai ta jaanuaris. Lisaks sellele teatas serblane, et on palganud oma treeneriks enda hea sõbra, horvaadi Mario Ancici.