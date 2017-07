MM-il debüteerinud Uiboupin: mul on vaja sprindikiirust juurde saada

"Finaal oli raske, aga olen õnnelik, et seda üldse joosta sain," ütles Uiboupin ETV-le. "Ära ma ei eksinud, aga füüsiliselt läks väga raskeks."

Uiboupin lisas, et ta on harjunud keerulisemate trassidega. "Oleksin oodanud tehniliselt raskemat rada," ei varjanud Uiboupin. "Ma olen harjunud metsavahel jooksma, seega on mul vaja sprindikiirust juurde saada."