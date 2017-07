Kaasiku: mul on hea meel, et olin eile heas vormis

"Orienteerumine sujus mul enam-vähem," ütles Kaasiku ETV-le. "Teadsin, et tuleb krossijooks. Tuli teha etapivalik ja anda minna. Täna polnud minu kahjuks tehnilist lugemist. Kui eile olin heas vormis, siis täna mitte. Siiski on mul eilse üle hea meel, sest kui nüüd korralikult puhkan, siis on lootust, et lühirajal suudan teha korraliku soorituse."

Võistluse võitis taanlannast tiitlikaitsja Maja Alm. "Ta on lihtsalt võimas ja füüsiliselt tugev ning suudab suure kiiruse pealt kaarti lugeda," iseloomustas Kaasiku enda nimekat konkurenti.