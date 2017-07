Heinmann: tundsin ennast füüsiliselt kehvasti

"Tundsin ennast füüsiliselt kehvasti," ütles Heinmann ETV-le. "Tänavu on minu komistuskiviks olnud tõusud, nii ka seekord. Kui võrdlesin ennast tippudega, siis nägin, et tegin vaid ühe vale valiku, mis maksis mulle kümme sekundit."

Heinmann tundis rõõmu selle üle, et sai võistleda kodulinnas. "Jooksin mööda sünnitusmajast, kus nägin ilmavalgust," kirjeldas Heinmann. "Mul on hea meel, et selline võistlus siin toimus ja sain selles joosta just finaalis."