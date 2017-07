Pliškova võidutses Eastbourne’is ja liigub esireketikursil

Finaalis alistas Pliškova tund ja 20 minutit kestnud mängus 6:4, 6:4 turniiril 6. asetatud taanlanna Caroline Wozniacki. Seejuures polnud Wozniackil esimeses setis Pliškova servil ainsatki murdevõimalust. Teises setis juhtis Pliškova seisul 2:3 enda servil 40:15, kuid Wozniacki suutis viigistada ja tal oli ka neli murdepalli, aga taanlannal ei õnnestunud neist ühtegi realiseerida. 4:4 seisul õnnestus aga Pliškoval taas Wozniacki serv murda ja sellest võiduks piisas.

Wozniacki ja Pliškova omavaheliste mängude seis on nüüd 4:2 Wozniacki kasuks, seejuures mõlemad kaotused on ta saanud tänavu ja mõlemad finaalis. Pliškovale on Eastbourne’i võit tänavune kolmas esikoht, ühtekokku on ta karjääri jooksul võitnud nüüd üheksa WTA turniiri.

Tänu turniirivõidule on Pliškova nüüd soodsal positsioonil, et edu korral Wimbledoni järel maailma esireketiks tõusta.

Nimelt on nüüd kolmel naisel võimalik Wimbledoni järel edetabeli tipus troonida. Praegusel esireketil Angelique Kerberil on kaitsta eelmise aasta finaali punktid, edetabelis teisel real paikneval Simona Halepil veerandfinaali punktid ja Pliškoval vaid teise ringi punktid. Halep peab esireketiks tõusmiseks jõudma Wimbledonis vähemalt poolfinaali.