Ogier: kui M-Sport tehasetiimidele ära teeb, on see midagi suurepärast

"Arvan, et teed on siin ralli jaoks ilusad. MM-ralli korraldamisel mängivad rolli mitmed faktorid ning neid tuleb analüüsida," ütles Ogier. "Olen kindel, et teed on selleks Eestis sobilikud ja nagu ütlesin, ma nautisin siin testimist."



Kas Ott on Poolas ja Soomes üks suurimaid pretendente võidule? Teed sobivad talle ja rolli mängib ka stardikoht. "Poolas kolmandana startida pole kõige halvem, vähemalt eespool kui meie. Me teame ka, et Otile meeldivad sellised kiired teed ja arvan, et ta on Poolas kiire, samuti ka Soomes," arutles Ogier. "Ford Fiesta sobib kiirete rallide jaoks. Ma tundsin end testil hästi ja loodan, et suudan ka esimesena startides kiire olla."



Sebastien Ogier sõidab Poola MM-rallil viiendat korda. Seni on ta suutnud ralli võita kahel korral. Liidrikoht sõitjate punktitabelis ja esikoht meeskondlikus arvestuses on Ogier jaoks suurepärane üllatus.



"Olen hooaja algusega väga rahul. Teadsin, et M-Sporti meeskonnaga võite püüda saab raske olema, aga arvan, et liigume Otiga õiges suunas. Lisaks koos Elfyni ja meeskonnaga töötame kõvasti ja anname endast parima," lausus Ogier. "Fiesta pole antud hetkel halb. Meil võib olla väiksema eelarvega meeskond, kuid kõik võtavad asja hingega ja motiveeritult. Juhime mõlemas punktiarvestuses ja olen kindel, et meil on võimalus mõlemad ka võita."



Võrreldes Ford Fiestat ja Volkswagen Polot, siis Polo oli täpselt sinu juhiste järgi ehitatud. "Mul oli palju rohkem aega, et auto oma sõidustiili järgi paika sättida. Ma polnud meeskonnas üksi, olid ka Jari ja Andreas. Auto oli muidugi hea ja tugev ning ka 2017. aasta Polo oleks olnud samasugune, kuid kahjuks ei saa me seda kunagi teada," nentis Ogier. "Minevikku ei peaks tagasi vaatama. Meil on nüüd teine meeskond ja mulle on algusest peale uus väljakutse meeldinud. Minule kui sõitjale ja ka meeskonnale sel aastal meistriks tulla oleks suur kordaminek. Kui poolerameeskond tehasetiimidele ära teeks, oleks see midagi suurepärast."



Teame, et tänavu on võitlus tiitlile tihe. Vaadates kümme aastat tagasi, võiks öelda, et muru oli rohelisem ja päike eredam, kuid kas sel aastal on tiheda konkurentsi eelduseks uued WRC-autod? "See hooaeg on väga huvitav. Pikka aega pole olukord rallis nii põnev olnud. Alati kuuled, et 20 või 30 aastat tagasi oli hoopis parem, kuid arvan, et elada tuleb olevikus," mõtiskles Ogier. "Praegu on sarjas palju tootjaid – neli erinevat autot –, mis on hea. Kõik on konkurentsis, kõik meeskonnad on vähemalt ühe ralli võitnud, palju on kiireid sõitjaid, mida ei näe MM-ralli ajaloos just tihti. Power Stage’ile läheb starti seitse sõitjat, kes kõik võivad katse ka võita ja see on suurepärane."



Kui raske on tänapäeval noortel sõitjatel WRC-sse saada? Talendist alati ei piisa vaja läheb ka suuri rahasummasid. "Selge see, kuid mina olen hea näide, et ka rahata on võimalik kaugele jõuda. See on raske, aga mina tulin väga tagasihoidlikust piirkonnast ning mul polnud raha," rääkis Ogier. "Vanematel polnud võimalust mind aidata, kuid suutsin siiski nii kaugele jõuda. See on sport, kus talendikas sõitja peab leidma endale sponsorid, sest raha on tõesti vajalik. See on siiski võimalik ning mida rohkem on sarjas meeskondi, seda suurem on võimalus tippu jõuda."



Lõpetuseks üks õrritav küsimus, kellest tuleb maailmameister? "Kui pean sellele küsimusele vastama, ütlen oma nime, sest see on minu eesmärk," teatas Ogier. "Teen tiitli võitmise nimel kõik, kuid see ei saa olema lihtne. Endiselt on tiitli eest tõsiselt võitlemas neli sõitjat."

