Jalgpalliliidu kooliprojektis on osalenud üle 20 000 lapse

Tegevusaastate jooksul on "Jalgpall kooli!" jõudnud külastada 246 kooli 289 korral. Kokku on seni projekti registreerunud 306 kooli, mis tähendab, et täielikust katvusest on puudu veel 60 kooli külastamine.

Sajaprotsendiliselt on projekti treenerid jõudnud registreerunud koole külastada Hiiu-, Lääne-, Järva-, Viljandi-, Jõgeva-, Valga- ja Võrumaal.

Üle terve Eesti on koolikülastustele kaasa aidanud ka 54 jalgpalliklubi.

Lisaks on kolme aasta jooksul maakondades toimunud ka koolidevahelised Rimi jalgpalli osavusfestivalid. Seal on oma oskusi näidanud kokku 2291 last.