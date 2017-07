Eesti U-17 koondis alistas Soome ja kindlustas Balti turniiri võidu

Eesti võitis avapoolaja 2:0. 16. minutil viis eestlased juhtima Alex Matthias Tamm, kes suunas peaga väravasse Georg-Marten Meumersi nurgalöögi, vahendab jalgpall.ee.

Soome jäi avapoolajal vähemusse, kui punase kaardi teenis väravavaht Niilo Peräaho, kes tegi vea karistusala lähistel. Vahetusest sekkunud Viljami Sinisalol ei jäänud muud üle kui kohe pall võrgust noppida, kuna järgnenud karistuslöögi realiseeris tugeva sooritusega Henri Välja. Poolaja lõpus päästis aga Sinisalo soomlased kolmeväravalisest kaotusseisust, kui puurilukk nurgalöögi järel peaga värava suunas tulnud löögi tõrjuda suutis.

48. minutil läks Eesti matši juhtima 3:0, kui tekkinud võimaluse suutis realiseerida Kristofer Piht. Soomlaste auvärav sündis 68. minutil penaltist.

"Alustasime kohtumist võrdselt ja mõlemad meeskonnad said võimaluse oma mängu üles ehitada. Suutsime oma mängudistsipliini hoida ning üsna kiiresti ka standardolukorrast värava ära lüüa," sõnas noortekoondise peatreener Norbert Hurt pärast mängu.

"Pärast punast kaarti ja 0:2 kaotusseisu jäämist oli vastane sunnitud võtma rohkem riske. Tulime avapoolajal oma asjadega hästi toime, ise ei riskeerinud ja teadsime, et meie võimalused võivad mängu edenedes tulla kontrarünnakutest," lisas ta.

Peatreener oli rahul, et mängus õnnestus väravaid lüüa standardolukordadest. "Ka täna hommikul harjutasime standardeid. Nagu ka mitmed muud elemendid, nõuab ka seegi kindlasti lihvimist, aga oli hea näha, et suutsime õpitut realiseerida," sõnas Hurt.

Kahe vooru järel on Eestil koos kuus punkti ning olenemata viimase vooru tulemusest on eestlased turniiri võitnud. Läti, kes alistas viimati 3:0 Leedu, on tabelis teine ning sama punktiarvuga hoiab kolmandat kohta Soome. Leedul on seni punktiarve avamata.

Kuigi meeskond on võitnud kaks mängu väravate vahega 6:1, hoiab peatreener meeskonnal kaks jalga maa peal. "Senise kahe mängu saatuse on otsustanud pisiasjad. Mõlemas kohtumises on olnud väljakul kaks võrdset meeskonda, kuid taktikaliselt on meile sobinud kontrarünnakute kasutamine. Sarnaselt eilsele soovis ka täna vastane äärekaitsjaid palju üles tuua, mis meile sobis. Ise oleme tegutsenud distsiplineeritult, pole liialt oma mängu avanud ja kaitses asjad korras hoidnud. Teame, et ees on meil võimaluste tekkimise korral piisavalt osavust ja teravust," analüüsis Hurt.

Enim vajab peatreeneri sõnul lihvimist palliga mäng. "Meeskonnas on sügavust ja kvaliteeti, aga sellegipoolest on vaja mitmes faasis oma mängu parandada. Seni oleme rõhku pannud kaitsedistsipliinile, aga palliga mäng peab muutuma paremaks. Viimases kohtumises Leeduga üritame rohkem oma mängu peale suruda," ütles peatreener lõpetuseks.

Eesti viimane kohtumine toimub pühapäeval Leeduga algusega kell 13.