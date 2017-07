Korvpalli noortekoondised tõid Nordic Cupilt kolm medalit

Riikide arvestuses oli Eesti kolmes klassis võidutsenud Soome järel kokkuvõttes teine riik.

Kuni 18-aastaste noormeeste esikoha võiduga Rootsi üle (79:74) kindlustanud Eesti koondise peatreener Vaido Rego andis viimasel võistluspäeval Islandi vastu mitmele põhimehele rohkem puhkust. Seni vahetusmeestepingilt sekkunud Robin Kivi ja Arthur Herman Entsik näitasid esimesel poolajal head minekut. Pikale pausile mindi viigiseisult 41:41.

Tasavägine heitlus jätkus ka teisel poolajal. Kolmas veerand mängiti punkt-punktis ja viimasele kümnele mänguminutile siirduti energilisemalt mänginud viikingite 61:57 eduseisus.

Kui neljandast veerandist oli mängitud kolm minutit, läksid islandlased Sigvaldi Eggertssoni kolmepunktiviskest juhtima 69:61. Murdepunktiks kujunes kolm minutit enne normaalajalõppu Eggertssoni veaga tabatud kolmene, mis viis Islandi ette juba 82:68.

Robin Kivi kaks kiiret korvi ja Sten Saaremäeli kauge kahene tõid Eesti küll korraks kaheksa peale (82:74), kuid vastus kolmese näol oli kohe olemas (85:74). Lõppskooriks 86:75 Islandile, kuid turniirivõidu võtsid ikkagi eestlased. Viimases kohtumises tõi Eesti parimana Kristian Kullamäe 20 punkti, võttis seitse lauapalli ning jagas viis resultatiivset söötu. Robin Kivi toetas teda 14 ja Märt Rosenthal kaheksa silmaga.

Eesti koondisest valiti turniiri sümboolsesse viisikusse kolm mängijat: Matthias Tass, Kristian Kullamäe ja Henri Drell.

Koondise peatreener Vaido Rego sõnul oli mängu eesmärk anda suurt koormust saanud mängijatele puhkust ning kasutada rohkem neid poisse, kes saanud vähem mänguaega. "Eks vahel peab neid koledamaid mänge ka olema. Saime tänasest kaotusest palju vajalikku informatsiooni enda puuduste kohta. Transition kaitse on meil puudulik, samuti üks-ühele mänguoskus," sõnas Rego peale kaotusmängu Islandile.

Turniiri võttis peatreener kokku järgmiselt: "Ma arvan, et ei ole olemas valmis meeskonda. Meil seisab suur töö veel ees aga arvestame ka seda, et treenime koos alles teist nädalat. Keskmise taseme mängisime välja."

Turniiri kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Matthias Tass võttis turniiri kokku järgmiselt: "Tulime oma mängu mängima. Pidime kaitses teatud reegleid järgima ja seda me proovisime läbi mängude teha. Tõime kulla koju, nii et võib rahule jääda. Arenguruumi on. Isiklikus plaanis ei jäänud rahule viskeprotsendiga."

U-18 alistasid viimases mängus 79:57 Islandi. Selleks, et võita pronksmedalit, pidi Eesti võitma vähemalt 16 punktiga. Suur oli neidude üllatus, kui saali toodi pronksmedalid ja autasustamine pihta hakkas.

Janne Rits sõnas mängujärgsellt: "Vastane oli madalamast klassist. Mõned asjad tegime teistmoodi ja surve polnud nii suur kui eelmistes mängudes. Nagu tänanegi näitas, siis me lihtsalt ei jaksa. Peale kahte minutit mängu on tüdrukutel käed põlvedel. Eks näis, kas suudame Euroopa meistrivõistlusteks piisavalt põhja laduda."

Mängukangelane Sandra Reinvald jäi tagasihoidlikuks ning ütles, et tegemist oli tiimivõiduga. "Kõik tahtsid ja olulistel hetkedel võtsime end kokku. Meil oli turniiri algusfaasis suur mõõn, kuid suutsime sellest vaimselt üle olla ja täna korraliku mängu teha," sõnas U-18 koondise keskmängija.

U-16 poisid läksid Islandiga lahingusse teadmisega, et mängus on hõbemedal. Füsioterapeudilt rohelise tule saanud Leemet Loik ja Hannes Saar olid samuti mänguvormis. Marek Ojamäe vajab endiselt rahu ega sekkunud mängu.

Viimasel otsustaval veerandil lagunes Gert Prantsi juhendatava U-16 koondise mäng täielikult ning vastu tuli võtta 68:85 kaotus. Kerr Kriisa tõi turniiri viimases mängus 18 ja Leemet Loik 15 punkti.

Koondise peatreeneri Gert Prantsi sõnul võib kaotuse Islandi vastu kirjutada väsimuse arvele. "Island tahtis täna selgelt rohkem. Neil on head ohtlikud mängijad, kes kollitasid ka turniiri võitnud Soomet."

Turniir oli Prantsi sõnul hea ettevalmistus eelseisvaks suveks. "Nordic Cup oli kindlasti väga hea vaheetapp. Saime head videomaterjali ja väärt kogemusi," sõnas ta.

U-16 tütarlaste jaoks lõppes turniir viie kaotusega. Viimases mängus jäädi Islandi eakaaslastele alla 54:75. Raskes mängus tõi eestlannade parimana Helena Stina Svilberg 19 punkti. Koondise abitreener Siim Raudla ütles peale turniiri lõppu, et peale viit kaotust ei saa olla rahul, kuid iga mänguga muutus üldpilt paremaks. "Viimased kaks mängu me mängisime sisuliselt kaheksa mängijaga. Need tüdrukud, kes väljakule jooksid, võtsid ennast päris hästi kokku," lausus Raudla. "Olgugi, et kaotasime ka kaks viimast kohtumist, siis mängu oli oluliselt rohkem. Pikk maa on muidugi veel minna. Need mängud ongi selle jaoks, et aru saada, kus on puudujääke."