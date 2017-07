Tagatiivata sõitnud Tänak kaotas 17. kiiruskatsel sekundeid

SS11 (15,55 km): Katse algus lükkus umbes 15 minutit edasi, kuna turvameeskonnal tuli pealtvaatajad keelatud aladelt ära juhatada. Kui lõpuks rajale pääseti, näitas parimat minekut Jari-Matti Latvala (Toyota), teine oli Thierry Neuville (Hyundai), kaotades vaid 0,8 sekundiga ning kolmas Tänak, kes kaotas soomlasele 2,1 sekundiga.

"Rehvidel oli parem haardavus, aga auto on natuke liiga pehme, üritame midagi muuta, sest niimoodi on väga raske sõita," sõnas Tänak pärast katset.

Üldarvestuses on Neuville’i edu Tänaku ees nüüd 2,6 sekundit, Latvala kaotab 5,8 sekundiga, olles Tänakust maas 3,2 sekundiga.

SS12 (21,24 km): Taas oli probleeme sellega, et pealtvaatajad ei olnud selleks ette nähtud kohtades ja nende turvalistesse kohtadesse juhatamiseks läks aega. Katse algas planeeritust 16 minutit hiljem.

Selle ralli esimese katsevõidu võttis Tänak, edestades Hayden Paddonit (Hyundai) kolme ja Latvalat nelja sekundiga.

Kiireimast ajast hoolimata ei kulgenud Tänaku sõit probleemideta. "Rada oli väga libe, sõitsime teelt välja põllule," ütles Tänak. "Meil oli õnne."

Ogier sõitis vastu kivi ja kaotas üle 30 sekundi.

Üldarvestuses tõusis Tänak liidriks, edestades Neuville’i nüüd 3,5 sekundiga. Latvala kaotab kolmandana 7,2 sekundiga.

SS13 (14,75): Katsevõidu võttis sel korral Paddon, teine oli Neuville, kaotades 1,4 sekundiga ning kolmas Tänak, kaotades 1,8 sekundiga. Seejuures edestas Tänak vaid 0,1 sekundiga Stephane Lefebvre’t (Citroen). Erinevate probleemidega maadlev Ogier kaotas Paddonile 13,4 sekundiga.

"Teed on äärmiselt pehmeks muutunud, raske on head rada leida," kommenteeris Tänak.

Üldarvestuses edestab Tänak Neuville’i 3,1 ja Latvalat 9,4 sekundiga, neljandal kohal paiknev Paddon kaotab 39,9 sekundiga.

SS14 (19,58 km): Neuville võttis katsevõidu, edestades Latvalat 3,2 ja Tänakut 4,4 sekundiga.

Ühtlasi tõusis Neuville tagasi liidriks, edestades Tänakut 1,3 ja Latvalat 9,5 sekundiga.

"Andsin endast kõik, viimane lõik oli hullumeelne," sõnas Tänak.

SS15 (15,55 km): Katsevõidu võttis Neuville, edestades 1,7 sekundiga Tänakut, Latvala kaotas kolmandana 3,8 sekundit.

Kokkuvõttes edestab Neuville Tänakut nüüd täpselt kolme sekundiga, kolmandal kohal olev Latvala kaotab 13,3 sekundiga.

"Võitlus Neuville’iga on väga nauditav, aga siinsed teed on äärmiselt keerulised," tunnistas Tänak. "Raske on aru saada, kus on rajal tugevamad kohad."

SS16 (21,24 km): Katsevõidu võttis Paddon, Ogier kaotas talle 2,7, Dani Sordo (Hyundai) 4,8 ja Tänak 5,5 sekundiga.

Tänak kaotas katse ajal tagatiiva. "See lihtsalt lendas ära," teatas Tänak.

Latvala katkestas katkestas tehniliste probleemide tõttu. Ka senine liider Neuville kaotas kõvasti aega, kuna 2 km pärast starti purunes tema auto vasak tagumine rehv.

Kokkuvõttes tõusis seega Tänak uuesti liidriks, edu Neuville’i ees on nüüd 14,4 sekundit, kolmandaks tõusnud Paddon kaotab 39,3 sekundiga.

SS17 (14,75 km): Teise järjestikuse katsevõidu sai Paddon, kes edestas Neuville'o 0,5 ja prantslast Stephane Lefebvre'it (Citroen) 3,2 sekundiga. Tänak näitas kümnendat aega, uusmeremaalasest oli ta aeglasem 8,8 sekundit.

Tänak säilitas liidrikoha, kuid edu Neuville'i ees kahanes 6,1 sekundile. Paddon jääb eestlasest kolmandana maha 30,5 sekundiga.

"Ilma tagatiivata oli väga raske," kommenteeris Tänak.

Selliste autodega tuleb meestel täna veel kolm katset sõita.