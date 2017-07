Chris Froome sõlmis enne Touri uue lepingu

Froome’i sõnul oli lepingu pikendamine tema jaoks lihtne otsus, sest ta tunneb end Skys nagu kodus, vahendab Rattauudised.ee.

"Olen Skys väga õnnelik, tegemist on väga eduka koostööga. Väga tähtis on meeskonna stabiilsus – ratturi jaoks on oluline, et saaks keskenduda oma tööle, sõitude võitmisele. Üheskoos võidetud Tourid mängivad suurt rolli meeskonna ajaloos, nüüd tahan olla osaline Sky tulevikus," lausus Froome.