Eesti U-17 käsipallikoondis sõidab Euroopa lahtistele meistrivõistlustele

Eesti koondis kuulub B-alagruppi koos korraldajamaa Rootsi, Slovakkia ja Fääri saartega. Turniiri graafik on tihe, sest päevas tuleb pidada kuni kaks kohtumist. 3. juulil minnakse Eesti aja järgi kell 15.00 vastamisi Slovakkiaga ning kell 21.30 Rootsiga. Alagrupiturniir lõpetatakse päev hiljem kell 16.00 algavas mängus Fääri saartega. Grupi kaks paremat meeskonda jätkavad võitlust 1. vahegrupis, kaks viimast aga saavad 2. vahegrupis püüda veel maksimaalselt üheksandat kohta.

Eesti koondise peatreeneri Marko Koksi sõnul näeb kohapeal, kuidas noored suurele koormusele vastu peavad. "Hooaeg on olnud pikk ja väsitav. Võtame turniirile kaasa 15 mängijat ning ühel hetkel tuleb hakata koormust jagama, kuid tingimused on kõigile võrdsed," lausus Koks. "Enne turniiri tegime kolm treeninglaagrit, millest kahes esimeses rõhusime üldfüüsilisele ettevalmistusele ja alles kolmandas võtsime palli kätte."

Kuna Euroopa käsipalliliit on vanuseklasse muutnud, siis puudub Koksil vastastest täpsem ülevaade. "Vana süsteemi kohaselt oleksid sellel turniiril pidanud osalema kaks aastat vanemad poisid ning seetõttu on vastaste kohta olnud raske infot leida," tõdes Koks. "Meie oleme mänginud soomlaste, lätlaste ja leedulastega ning käinud turniiril Poolas, kuid eesootav turniir peaks reaalse taseme ära näitama. Usun, et meeskonnad on ühtlased, sest 17-aastastel mängijatel pole füüsis veel lõplikult välja arenenud."

Vaatamata sellele on Koksi hinnangul Eesti koondise liider selge. "Alfred Timmo kuulus juba endast kaks aastat vanemate mängijate koondisesse ning ta on enda taset näidanud ka Eesti esiliigas," ütles Koks. "Tal on oma vanuse kohta olemas head oskused."

A-alagrupp: Island, Tšehhi, Valgevene, Soome

B-alagrupp: Rootsi, Slovakkia, Fääri saared, Eesti

C-alagrupp: Norra, Rumeenia, Austria, Gruusia

D-alagrupp: Poola, Iisrael, Holland, Luksemburg

Eesti koondise koosseis: Simon Drõgin (Viljandi HC), Raimond Himma, Ranet Nüüd, Vahur Oolup, Marten Saar (kõik SK Tapa), Raimond Eric Jaanus, Sander Nemvalts, Mathias Rebane, Taniel Sermat, Alfred Timmo, Christofer Viilop (kõik HC Põlva), Markus Kask, Rauno Kopli (mõlemad Aruküla SK), David Mamporia, Martin Nerut (mõlemad HC Kehra). Peatreener Marko Koks, treener Kalmer Musting.