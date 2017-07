Viimasel hetkel Eastbourne’is mängida otsustanud Djokovic jõudis finaali

Djokovic pole alates 2010. aastast ühelgi Wimbledoni-eelsel muruturniiril mänginud, kuid on sellets hoolimata kolmel korral – 2011, 2014 ja 2015 – Wimbledonis triumfeerinud. Kuna aga viimasel ajal pole ta just parimas mänguvormis olnud, otsustas ta vastu võtta Eastbourne’i turniir korraldajate poolt pakutud vabapääsme, et Wimbledoniks paremat hoogu leida.

Siiani on Djokovic Eastbourne’is näidanud korralikku mängu, teel finaali pole ta kaotanud ühtegi setti. Poolfinaalis sai Djokovic 6:4, 6:4 jagu venelasest Daniil Medvedevist (ATP 52.).

Finaalis läheb serblane vastamisi turniiril 2. asetatud prantslase Gael Monfils’iga, kes alistas 6:2, 6:7 (7), 7:6 (4) enda kaasmaalase, 7. paigutusega Richard Gasquet.

Djokovic juhib Monfils’i vastu mängudega 13:0, kuid nad pole kunagi varem murul vastamisi olnud.

Djokovici viimane turniirivõit pärineb tänavu jaanuarist, kui ta oli võidukas Kataris, Monfils võitis viimati ATP turniiri mullu juuli lõpus USA-s.