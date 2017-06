Kersti Kaljulaid: orienteerumine nõuab peaga töötamist

"Selle võistluse avamine just siin Tartus, just sellel kuupäeval, harmoneerub väga hästi kõige sellega, kuhu Eesti on jõudnud. Homme võtame me üle Euroopa Liidu eesistumise - me oleme jooksnud nutikalt ja nobedalt, nii nagu teevad seda ka orienteerujad," sõnas Kaljulaid ETV spordiuudistele.

"Orienteerujad on jõudnud Tartusse, tarkuse linna. Orienteerumine on see sport, mis vajab peaga töötamist sama palju kui jalgadega töötamist."

Proua president lisas, et temale meeldib rohkem ühtlase kiirusega jooksmine ja orienteerumist ta seni proovinud ei ole.

"Ma mõtlen tavaliselt oma töömõtteid, kui ma trennis olen. Ma tavaliselt lähen jooksma, tulen koju ja järgmise päeva tekstid tulevad justkui iseenesest. Kui ma peaksin kaarti lugema, siis tõenäoliselt ei õnnestuks."