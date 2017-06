Aivar Lillevere: usk peab olema, muidu pole mõtet mängida

"Poisid võitlesid lõpuni. Lasime natuke robustseks selle mängu ja jalgpalli lõpus ei olnud, rohkem oli palli tagumine. Toon esile väravavahi, kes hoidis meid täna vee peal," kiitis Tuleviku peatreener Aivar Lillevere oma puurivaht Karl-Romet Nõmme.

Treeneri sõnul on tema meeskonna jaoks olnud raske hooaeg, kuna liiga palju väravaid on endale lüüa lastud poolaegade lõpus - 45. ja 90. minutil: "Need murravad võistkonda. Eks me püüame sellest välja tulla ja täna juba väikese kukesammu tegime."

"Eks me peame tööd tegema ja uskuma endasse ja enda tegemistesse. Usk peab olema, muidu ei ole mõtet mängida siin," lõpetas Lillevere kindla sõnaga.